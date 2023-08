Loe, millise kaitse annab vaktsiin uue koroonatüve Eris vastu

Dr Roberts selgitab, et sarnaselt teistele omikrontüvedele kipub EG.5 nakatama ülemisi hingamisteid, põhjustades nohu, kurguvalu ja muid külmetushaiguse laadseid sümptomeid. Kuid 65-aastastel ja vanematel või nõrga immuunsüsteemiga inimestel on suurem oht viiruse levikuks alumistesse hingamisteedesse, põhjustades rasket haigust.

Kas sel sügisel oodatav uus tõhustusdoos kaitseb EG.5 eest?

Uus tõhustusdoos ei ole otseselt suunatud sihikule võtma EG.5 varianti – Pfizer, Moderna ja Novavax on suunatud omikroni järeltulija XBB 1.5 vastu. Augustis teatas Moderna, et varajased kliinilised uuringud näitavad, et firma tõhustusdoos on mõjus nii EG.5 kui ka FL 1.5.1 alamvariantide vastu.

«Need kaks tüve, EG.5 ja XBB.1.5, ei ole identsed, kuid on üsna lähedased,» ütleb dr Roberts. «Arvan, et geneetilisi sarnasusi arvestades on kaitse siiski hea. Oleme pandeemia jooksul näinud, et kui omikroni alamvariantidel on sarnane geneetiline kood – erinevalt suuremast nihkest deltatüvelt omikronile –, on ristkaitse palju parem.»