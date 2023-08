Kaheksa märki, et sul on nõrk immuunsüsteem

Need on märgid, millele tasub tähelepanu pöörata:

Üheks oluliseks osaks on kvaliteetne uni, sest unerütm mõjutab samuti immuunsüsteemi toimimist. Uuringud on näidanud, et piisav uni võib vähendada põletikku ja parandada infektsioonide vastu võitlemiseks vajalike antikehade mälujälge.