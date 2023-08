TAGASI KOOLI ⟩ Kuidas ennetada lapse viirusnakkustesse haigestumist sügisesel perioodil?

Kätte on jõudnud sügis ja lastel on aeg minna tagasi kooli. Iga sügiseseseks probleemiks on klassiruumis olevad nohused ninad ja muud viirusinfektsioonid, mis on kiiresti nakkavad ja võivad tüütult nõiaringina tulla alati tagasi.

Mayo kliiniku lastekeskuse lastearsti Nipunie Rajapakse'i sõnul on suure nakatumise tõttu mõningaid neid haigusi raske peatada, kuid viirusinfektsiooni riskide vähendamine on see-eest aga võimalik.

Tavaliselt tähendab laste naasmine kooli hingamisteede viirushaiguste hooaja algust ning nakatumise võimalus on suur, sest klassiruumid on väikesed, kuid laste hulk on suur. Koolidest ja lasteadadest saadud viirused kantakse koju kaasa, mis omakorda kanduvad edasi teistele pereliikmetele.

Lastearst paneb vanematele südamele, et lapse vaktsineerimine oleks regulaarne, eriti, mis puudutab grippi, teisi hingamisteede haigusi ning nüüd, uuel ajal, on probleemiks tulnud Covid, millega tuleb samuti ettevaatlik olla.

Samuti on oluline lastele õpetada õiget kätehügieeni. Käsi tuleb pesta enne söömist, pärast tualeti kasutamist, aevastamist või köhimist. Käte pesemiseks on soovitatav kasutada leiget vett.

Need eelnevad tegevused on peamised, mis aitavad vältida nakkuste levikut. Kui laps on haige ja tõenäoliselt nakkav ka teistele, tuleb lasta tal kodus puhata seniks, kuni ta tunneb end jälle hästi ja tervena.