Koroona uus alamtüvi Pirola võib immuunsuse maha murda

Loo ütleb artiklis, et seni läbi viidud uuringud viitavad sellele, et sellel variandil on nii palju mutatsioone, et see võib neutraliseerida viiruse varasemate variantidega kokku puutudes tekkinud immuunsuse.

Loo märgib artiklis ka seda, et mõned selle valdkonna esindajad, näiteks Francois Balloux, University College Londoni geneetikainstituudist, nimetavad Pirolat kõige silmatorkavamaks SARS-CoV-2 alamvariandiks, mis on tekkinud pärast omikronit.

Meediaväljaanded on teatanud, et uue alamtüve geneetiline sekveneerimine on läbi viidud USA-s, Ühendkuningriigis, Iisraelis ja Taanis nakatunud inimeste vereproovide põhjal. Nakkustega seotud asjaolud viitavad sellele, et need ei olnud omavahel seotud, mis tähendab, et variant on nendes riikides ja tõenäoliselt paljudes teistes riikides kanda kinnitanud.

Balloux juhtis tähelepanu ka sellele, et uue variand geneetiline mitmekesisus viitab sellele, et see on ringelnud juba mitu kuud. Ta märgib ka, et kõik selle üle 30 mutatsiooni on leitud selle piikvalgust, mida viirus kasutab rakkudesse sisenemiseks ja nende nakatamiseks. Ta lisab, et sellised mutatsioonid võivad võimaldada neutraliseerida antikehi.

Senised uuringud on näidanud, et BA.2.86 tekkis omikronist ja sellel on 34 mutatsiooni rohkem kui selle lähimal sugulasel. Kristian Andersen Scrippsi uurimisinstituudist ütles, et ta meeskond on leidnud, et uuel variandil on enamik, kui mitte kõik omadused, et sellest võiks saada SARS-CoV-2 domineeriv alamtüvi.