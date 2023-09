Mida arvad sina traditsioonilise meditsiini ravimite kaasamisest tänapäevasesse meditsiini?

Traditsiooniline meditsiin on olnud pikka aega osa Aafrika kultuurist, millest umbes 80 protsenti mandri rahvastikust toetub nendele ravimitele oma tervishoiu vajaduste rahuldamiseks. See on eriti levinud Lõuna-Aafrikas, kus kuni 60 protsenti elanikkonnast peab seda oma peamiseks tervise allikaks. Siiski takistavad teaduslike uuringute ja reguleerivate kontrollide puudumine väljakutseid seda tervishoiusüsteemi kaasamisel. Tihtipeale ei suhtuta Lõuna-Aafrika meditsiini kui elujõulisse alternatiivi.

Maailma Terviseorganisatsioon korraldas 2023. aastal augustis kohtumise teemal «Tervis ja heaolu kõigile», kus räägiti detailsemalt traditsioonilise meditsiini tähtsusest. Selle tippkohtumise eesmärk oli käsitleda traditsioonilise meditsiini kasvavat tähtsust ja uurida viise selle kaasamiseks tervishoiusüsteemidesse.

Traditsiooniline meditsiin hõlmab laias valikus tavasid, mis on juurdunud põlisrahvaste teadmistes, uskumustes ja lähenemisviisides. Seal kasutatakse erinevaid taimseid, loomseid ja mineraalseid tooteid, kusjuures taimsete ravimite kasutamine on neist kõige levinum. Lõuna-Aafrika, oma rikkaliku bioloogilise mitmekesisusega, uhkeldab 2000 liiki ravimtaimega, mis on laialdaselt levinud provintsides nagu KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga ja Limpopo.

Mõned Lõuna-Aafrikas populaarseimad ravimtaimed on näiteks buchu, mõru aaloe, Aafrika koirohi, honeybush, kuradiküüs, hoodia, Aafrika kartul, palavikutee, pelagroonium, ingver, piimakaktus ja laialt levinud rooibose tee.

Neid taimi kasutatakse mitmesuguste terviseprobleemide lahendamiseks, alates kuseteede- ja nahainfektsioonidest ning hingamisteede haigustest kuni diabeedi, artriidi ja kõrgvererõhutõveni. Nende manustamiseks on olemas mitut viisi, näiteks aurude sissehingamine või suukaudne tarbimine.

Siiski seisavad selliste ravimeetodite tervishoiusüteemidesse kaasamisel ees takistused. Piiratud uurimused traditsioonilise ja tavameditsiini koostoimete kohta takistavad nende kombineeritud mõju põhjalikku mõistmist. Näiteks COvid-19 pandeemia ajal pöördusid paljud inimesed hoopiski traditsiooniliste ravimite poole haiguse ennetamiseks ja raviks, mis nõuab sügavamat arusaamist nende terapeutilistest mõjudest ja võimalikest koostoimetest tavameditsiiniga.

Takistuste ületamiseks on oluline edendada teabevahetust ja teha koostööd tavameditsiini praktikutega. Samuti saab kaasa aidata tervishoiupoliitika, et tagada nende ravimtaimede kaitse ja luua selleks võimalused nende säästvamaks kasutamiseks. Lisaks võiksid tervishoiutöötajad omama põhjalikku arusaamist patsientide terviseprofiilidest, sealhulgas traditsiooniliste ravimite kasutamine, et vältida kõrvaltoimeid ja parandada patsiendi ohutust.