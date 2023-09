«Ühel hommikul ei osanud ma enam silmi avada.» Ulve tõsine haigus andis vargsi märku juba varem

Ööd teeb raskeks olukord, kui tekib hingamisraskus ehk sisse saab hingata, aga välja enam mitte. Hingamisaparaadist on kasu lühiajaliselt, sest nagu ta ise kujundlikult ütleb, ei jaksa vastu tuult pikalt hingatada.

Pikali asendis ei suuda ta end liigutada. Seetõttu öösel külje keeramiseks tõuseb voodist üles ja keerab külge, kuid siis on sageli raske taas uinuda. «Pärast sellist ööd olen vahel nii väsinud, et ei jõua mõeldagi,» tõdeb Ulve. Ta lisab, et kõigest hoolimata: rõõmu peab tundma sellest, mis alles on ja see aitab!

Eesti Lihashaigete Seltsi tegevjuht Jüri Lehtmets toob välja, et sageli jääb kõrvaltvaatajatele märkamatuks, kui raske võib olla müasteeniat põdevale inimesele igapäevane hakkamasaamine. Kui on hea päev, siis ei pruugi kõrvaltvaataja eristada müasteenikut tervest inimesest. Kuid kuulates lugusid nendest kehvematest päevadest, on selge, et igapäevaselt toime tulla on väga raske ning üksi ja ilma tugisüsteemita pea võimatu.

Kõige enam vajavadki patsiendid ja nende pereliikmed Lehtmetsa sõnul täpsemat infot haiguse, ravivõimaluste ja muu toimetulekut toetava kohta vahetult pärast diagnoosi saamist, et leida tasakaalupunkt, kuidas edaspidi haigusega arvestades toime tulla. See on ka põhjus, miks pöördutakse abi saamiseks seltsi poole.

Sümptomite märkamine ja ravi