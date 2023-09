LEVINUD VALEARUSAAM ⟩ Kas nikotiinivaba e-sigaret on tõesti vähem kahjulikum?

Hiljutine Birminghami ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring on avastanud, et isegi mõõdukas kokkupuude nikotiinivaba e-sigareti auruga võib takistada neutrofiilide ehk keha esmaste immuunrakkude efektiivset tööd. See võiks kummutada müüti, et e-sigarettide kasutamine, eriti nikotiinivabade oma, on ohutu ning laia kasutuse tõttu tõstatab muresid nende pikemaajalisema kasutamise pärast.

Alates 2000. aastate keskel on e-sigaretid, mida tuntakse ka veipide all, muutunud väga populaarseks. Ühe uuringu kohaselt kasutas 2021. aastal maailmas e-sigarette 82 miljonit inimest. See arv on võrreldes 2020. aastaga tõusnud mitme miljoni võrra. Kuigi paljud peavad e-sigarettide kasutamist teiste nikotiini vormide tarvitamisest vähem kahjulikumaks, pole tõestatud, kas see nii on. Mõnes riigis kasutatakse e-sigarette lausa suitsetamisest loobumise vahendina.