Reflukshaiguse korral pressib maohape söögitorusse ja tekivad kõrvetised – see on teadaolev söögitoruvähi riskitegur. Kuid Karolinska instituudi teadlaste poolt ajakirjas BMJ avaldatud uues uuringus teatatakse, et enamikul patsientidest ei ole suurem vähirisk.