PATSIENDI ELU OHUS? ⟩ Vanemarst-õppejõud: Probleem tekib siis, kui patsient räägib vene keeles ning arst või õde ei saa temast aru

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Tervishoiu Kõrgkoolide haridus on kõrgelt hinnatud. Igal aastal on arstiteaduskonda, õendusse ja ämmaemandusse kandideerimas mitusada tudengit, kuid vastu võetakse sellest palju vähem. Arvestades seda, et Eesti seisab silmitsi tervishoiutöötajate puudusega, on vajalik enda töötajaid hoida ja toetada tudengeid sellel raskel õppimisteekonnal. Kindlasti annab meditsiinialane haridus tugeva põhja haiglas töötamiseks, kuid siiski on see valdkond iga aastaga aina uuenemas, millega tuleb osata kaasas käia.