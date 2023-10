Euroopa Ravimiamet hoiatab võltsitud Ozempicu pensüstalde eest

Euroopa Liidus on igal retseptiravimi, sh Ozempicu pakendil ainulaadne 2D vöötkood ja seerianumber, et pakendit oleks võimalik jälgida üleeuroopalises elektroonilises süsteemis. Need unikaalsed andmed võimaldavad eristada ka originaalpakendit võltsitud ravimipakendist, teatas Eesti Ravimiamet.