OTSEÜLEKANNE ⟩ Pandeemia selleks korraks läbi, mis edasi?

Viimased kolm aastat ei ole meile andnud mitte ainult kogemusi viiruse SARS-CoV-2 ja temaga seotud haigusega hakkamasaamise kohta, vaid ka laiemaid teadmisi sellest, millises ühiskonnas me elame, millega tuleme hästi toime ja millega mitte. Vaade peeglisse võib mõnikord ehmatavgi olla – eriti kui seda harva teha –, aga see on hädavajalik olukorra realistlikuks hindamiseks ja seejärel edasiminekuks. Konverentsil saadakse ka andmepõhine ülevaade koroonapandeemiast Eestis. Valmisolek pandeemiateks ja haiguspuhanguteks tulevikus tähendab muu hulgas ka seda, et tuleb olla valmis koguda andmeid, neid analüüsida ning teha selle põhjal ka otsuseid. Andmeteadus areneb pöörase kiirusega. Enamgi: andmetöötlusse lisandub uusi kiireid ja taskukohaseid lahendusi ning tuleb valmis olla nende kasutamiseks. Eesti oli siiski teiste riikidega võrreldes üsna heas seisus. Esiteks võimaldas olemasolev andmetaristu korraldada ka operatiivset SARS-CoV-2-andmete kogumist ning meie andmeteadlased mobiliseerusid ja pakkusid ühiskonnale ülikvaliteetset andmeanalüüsi. Neist prognoosidest oli kõvasti abi.

​Fakt on selles, et pandeemia põhjustas just see konkreetne viirus tuhandetest, mis meie ümber eksisteerivad. Peame hindama, kas me oskame tulevikus ette näha seda, milline neist on järgmine võimalik pandeemiapõhjustaja. Ja küsimus pole ju ainult viirustes sest patogeene on teisigi.