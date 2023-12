Olete pärast pikka tööpäeva jõudnud koju, söönud õhtust, pannud lapsed magama ja seejärel otsustate võtta enne magama jäämist oma tavalist öömärjukest. Või olete hoopiski tööjõulupeol ja arvate, et joote enne koju suundumist veel ühe joogi. See viimane jook võib aidata teil küll kergesti uinuda, kuid häirib suuresti ööund. Miks see nii on?