Meeste viljatus on ülemaailmselt ajas kasvav probleem.

Viljatust peetakse sageli naiste probleemiks, kuid näiteks Austraalias on iga kolmanda kehavälise rasestumise ebaõnnestumise põhjustajaks meeste viljatus. Probleem on kasvanud ka teistes riikides. Mis on selle põhjused ja kuidas probleemi juba varajases eas ennetada?