Düskalkuulia on spetsiifiline arvutamisvilumuste häire, mis ei ole seletatav üldise vaimse mahajäämusega või ebaadekvaatse õpetamisega.

Neli ja viis ei tundu arvult suur ning nende loendamine pole kontimurdev. Küll aga on teadlased teinud kindlaks, kuidas töötab aju neljast väiksema või viiest suurema objektide arvuga. Tuleb välja, et mõndade inimeste jaoks on ülesanne raksem kui teiste jaoks.