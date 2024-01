The Lancet Infectious Diseases väljaandes avaldatud artiklis väidab Manchesteri ülikooli nakkushaiguste professor David Denning, et umbes 6,55 miljonit inimest põeb igal aastal tõsist seenhaigust. Uues analüüsis on kasutatud andmeid üle 80 riigist, vahendab Medical Xpress.