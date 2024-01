Leetrijuhtumite arv kasvas Euroopas eelmisel aastal ligi 45 korda

Terviseametnikud hoiatavad, et juhtumite arv jätkab kasvamist ja on vaja kiireloomulisi meetmeid, et vältida haiguse edasist levikut.

2023. aastal nakatus 42 200 inimest, võrreldes 2022. aastaga, mil registreeriti vaid 941 nakatumist. WHO hinnangul on see tingitud sellest, et Covid-19 pandeemia ajal vaktsineeriti haiguse vastu üha vähem lapsi.