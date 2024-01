Polüdaktüülia on dominantse alleeli poolt põhjustatud geneetiline puue, mille tagajärjel inimese käel areneb rohkem kui viis sõrme.

Uus uurimus, mida juhtis Leedsi ülikool, on tuvastanud haruldane häire, mis põhjustab vastsündinutel lisasõrmede ja varvaste ning mitmeid sünnidefekte. Lisaks füüsilistele muutustele on see seotud ka aju kasvuga, mis võib viia autismini.