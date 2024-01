Lupjunud veresooned hävitavad Eesti inimeste tervise

Ateroskleroosist ehk arterite ​lupjumisest põhjustatud surmade arv on Umovi sõnul viimase 30 aastaga Eestis vähenenud 70 protsenti. Südame pärgarterite aterosklerootilistest muutustest tekkiva isheemiatõve esmahaigestumises ei ole aga viimase 30 aastaga väga palju muutunud. «See tähendab, et muutunud on pigem haiguse iseloom. Kui varem oli südame isheemiatõbi eeskätt surma põhjustav haigus, siis tänapäeval on tegemist haigusega, mis mõjutab elukvaliteeti ning invaliidistab,» täpsustas Umov.