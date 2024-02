Teadurid: kehatemperatuuri alandamine võib aidata levinud haiguse vastu

Andrea Piacquadio from Pexels

Depressiooniga inimestel on kõrgem kehatemperatuur, ilmnes California ülikooli teadlaste juhitud uuringus. Teadustöö autorite sõnul viitab see, et depressiooni puhul võib kehatemperatuuri alandamine vaimsele tervisele kasuks tulla, vahendab Medical Xpress.