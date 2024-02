Kodukass tapab? Esimene katkujuhtum üle mitme aasta

Terviseamet teatab, et viimase kaheksa aasta jooksul on Oregoni osariigis kinnitatud esimene katkujuhtum. Mis paneb tähelepanu pöörama, on see, et nakatumine ei tulnud looduses viibimisest, vaid tõenäoliselt kodukassist. Kuigi bubooniline katk kõlab ajaloolise haigusena, on selle bakteri olemasolu siiski endiselt reaalne.