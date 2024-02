Liiga palju seda head asja on veresoontele kahjulik

Uuring näitas, et kui üle 22 protsendi kilokaloritest saadakse valkudest, võib see suurendada immuunrakkude aktiveerumist, mis mängib rolli aterosklerootilise naastu moodustumisel. Lisaks näitasid teadlased, et aminohappel leutsiin näib olevat ebaproportsionaalselt suur roll ateroskleroosiga seotud arterite jäigastumisel.