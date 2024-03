PARAS PÄHKEL ⟩ Vähirisk kasvab nii rasvumise kui ka selle tervisliku muutusega

Tähelepanuväärne oli see, et suurim risk esines neil, kes tegid kõige vähem pingutusi kaalu langetamiseks (need, kes klassifitseeriti rühma «madal tahe kaalu langetada»). Seega võib lähem uurimine kinnitada seda, mida me juba teadsime: kui kaal kaob ilma selge põhjuseta, on oluline uurida, miks. Ehk kaalulangus ei pruugi põhjustada vähki, vaid vähk võib olla kaalulanguse taga.