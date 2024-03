NÄGIJAKS! ⟩ Austraalia õpetlased tahavad inimsilma siirdada päikesepaneelikese

Neuroproteesid, mis on seotud inimese närvisüsteemiga sel moel, et taastada kaotatud funktsioone, on selle valdkonna hea näide. Üks selline näide on kõrvasisene implantaat, väike elektrooniline seade, mis opereeritakse sisekõrva ning mis stimuleerib kuulmisnärvi, pakkudes otsesest helisignaalist saadud elektrisignaale ajule ning parandades kuulmist.