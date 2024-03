NÄGIJAKS! ⟩ Austraalia õpetlased tahavad inimslima siirdada päikesepaneelikese

Neuroproteesid, mis seotud inimese närvisüsteemiga, sel moel, et taastada kaotatud funktsioone, on selle valdkonna heaks näiteks. Üheks selliseks näiteks on kõrvasisene implantaat , väike elektrooniline seade, mis opereeritakse sisekõrva ning mis stimuleerib kuulmisnärvi, pakkudes otsesest helisignaalist saadud elektrisignaale ajule ning parandades kuulmist.

Teadlased New South Wales'i Ülikoolist (UNSW) uurivad, kas sarnane neuroproteesi tehnoloogia võib taastada nägemise inimestel, kelle fotoretseptorid – spetsiaalsed rakud võrkkestas, mis suudavad valgust neelata ja muuta seda elektrisignaalideks – on lakanud korralikult toimimast. Need elektrisignaalid suunatakse nägemiskeskusse samal moel, nagu see toimub tavaliseski silmas.