RAVIMITOOTJA ÄRASPIDIVIDEO ⟩ Meie kaalulangetusravim on ikka neile, kes seda päriselt vajavad

30-sekundiline äraspidireklaam, mille pealkiri on «Tähtis õhtu» (Big Night), on juba internetis vaadatav. Kuigi reklaam ei nimeta ühtegi konkreetset ravimit, viitab see selgelt Eli Lilly rasvumisvastasele ravimile Zepbound ja 2. tüübi diabeedi ravimile Mounjaro, mis mõlemad sisaldavad sama toimeainet tirsepatiidi.

Reklaami alguses, kus keegi seab korda punase vaiba väärilist kleiti, algab jutustaja tekst: «Mõned inimesed on kasutanud ravimeid, mis pole neile mõeldud. Väiksema kleidi või ülikonna jaoks. Tähtsaks õhtuks. Edevuse pärast.» Stseen vahetub ja näeme naist ühistranspordis, kui jutustaja jätkab: «Aga see pole asja mõte. Inimesed, kelle tervist mõjutab rasvumine, on põhjus, miks me neid ravimeid välja töötame. On oluline, kes neid saab.»