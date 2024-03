Sinu igapäevase suuhoolduse rutiin on täiuslik, ei esine probleeme ka selle heaoluga – sellisel juhul ei ole suuvesi hambapuhastamise rutiini hädavajalik komponent. Neil, kellel on terved hambad ja igemed, kes järgivad häid suuhoolduse harjumusi, kes käivad regulaarselt hambaarsti juures – see on piisav, et hoida oma hambad ja igemed terved.