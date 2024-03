NVIDIA: hakkame tehisaruga korvama õdede puudust haiglates

Nvidia tutvustas, kuidas selline kõne võiks välja näha, demovideos, kus üsna inimvaenulikku muljet jättev tehisintellektist «õde» võtab ühendust patsiendiga peale pimesoole lõikust, pakkudes järelhooldusnõuandeid ja vastates küsimustele, kas teatud antibiootikumid on patsiendile, kes on allergiline penitsilliini suhtes ja diabeetik, ohutud. Kõik see sujub hästi, nagu demovideotes ikka. Hippocratic AI väidab ka, et nende enda uuringute kohaselt ületavad tehisintellekti agendid tavaliselt oma inimkolleege enamikus kategooriates.