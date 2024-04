OTSEÜLEKANNE ⟩ Väärikas elu, lõpuni!

Eesmärk on tuua kokku eksperdid ja praktikud, et arutleda elu ajalikku ja ajatut olemust. Räägitakse surmast ehk sellest, millest tavaliselt rääkida ei taheta. Arutletakse tundliku ja olulise teema üle ̶ kuidas tagada väärikas elu, lõpuni. Lisaks tuleb ka teemaks, milline roll on selles inimesel endal, milline riigil ja institutsioonidel.

Konverentsil esinevad tunnustatud spetsialistid: Tallina Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi kaasprofessor ja vanemteadur Marju Kõivupuu, kliiniline psühholoog Inna Narro-Taimsaare, mälutreener Tauri Tallermaa, Viljandi Haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras, Rapla Maakonna Psühholoogiteenistuse kliiniline psühholoog Urve Uusberg, Saarioinen Eesti OÜ personalijuht Marelle Pihlak, Eesti Kutsehaiguste Liidu juhatuse liige Milvi Haitov, Raplamaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise spetsialist Ülle Laasner. Päeva juhib Tõnis Milling.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise spetsialist Ülle Laasner selgitab, miks selline teema konverentsile valiti: «Surma peetakse tabuteemaks ja sellest ei räägita, samas ei lähe see meist kellestki mööda. On ülioluline antud teemal rääkida ning mõista, kuidas me saame tagada inimeste väärika elu kuni lõpuni.»

Konverents on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt ning on osa projekti «Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamisest Raplamaal». Selle raames toimuv konverents on osa suuremast algatusest, mis keskendub inimeste hoolekande ja tervishoiusüsteemi parendamisele maakonnas.