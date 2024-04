TERVISEKOMPASS ⟩ See tervisemure vaevab aastaringi suurem osa eestlasi

Raave-Sepp rõhutab, et kõige esimesel kohal väsimuse põhjustajana on vale elustiil. «Kui me ikka eirame neid elementaarseid teadmisi, milline võiks olla tervislik elustiil, siis see põhjustab liigset väsimust ja energiapuudust. Lisaks muidugi erinevad terviseprobleemid ja haigused.» Laboriarst toob näiteks kilpnäärme, südame-veresoonkonna, seedetrakti haigused ja maksahaigused aga ka kroonilised põletikulised protsessid organismis, kuni kasvajateni välja.

«Nii vale elustiil kui ka erinevad haigused võivad kaasa tuua selle, et meil tekib kehale oluliste ainete - mineraalide ja vitamiinide puudus - sellest tulenevalt üheks võimalikuks kaebuseks on ülemäärane väsimus.»

Raave-Sepp soovitab vaadata üle, milline on töö- ja puhkeaja vahekord - kas me anname oma organismile piisavalt võimalust puhata ja kas me magame piisavalt. Lisaks rõhutab laboriarst õige toitumise olulisust. Saates avaldab Raave-Sepp, millistest toitudest saab kõige enam rauda ja millisel viisil on võimalik ise testida, kas rauapuudust esineb.

Täiselujõus nooremal inimesel soovitab Raave-Sepp käia tervisekontrollis 3-5 aasta tagant, kuid soliidsemas eas inimene võiks enda tervist kontrollida juba paar aasta tagant. «Kui midagi on korrast ära, siis tasub jälgida ja vaadata, et millised näitajad on normist nihkes ja see võib omakorda tuua kaasa iga-aastase tervisekontrolli vajaduse.»

Samuti toob Raave-Sepp välja, mis on kolm kõige levinumat väsimuse põhjustajat ja annab nõu, kuidas väsimuse põhjustajaid ennetada.