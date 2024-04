Psühhiaatriliste ravimite kätte saamiseks tuleb minna läbi tule ja vee

Reteptiravim hakkab aeguma, mida soovid pikendada. Selleks aga, et seda teha, tuleb süsteemi kohaselt minna eraldi arsti juurde, eriti, kui tegu on tugevatoimeliste ravimitega. Kohale minnes selgub, et arst on puhkusel ja perearsti poole pöördudes võtab vastu robotvastaja. Nii kirjeldab juhtunut patsient, kes pidi läbima ühe psühhiaatrilise ravimi kättesaamiseks pika teekonna, millega tervis ei lubanud kaua oodata. Ilmselt ei juhtu selliseid olukordi esimest ja paraku ka mitte viimast korda.