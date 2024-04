USKUMATU LUGU ⟩ Arbuusi liigsöömine võib isegi tappa – loe lähemalt

Ajakirjas Annals of Internal Medicine avaldatud kolmest juhtumiuuringust on tuvastatud üks alahinnatud probleem: arbuus sisaldab suurel hulgal kaaliumi. Tavaliselt ei põhjustaks see probleemi, kuid kroonilise neeruhaigusega (Chronic Kidney Disease ehk CKD) inimestele, keda Ameerika Ühendriikides on hinnanguliselt 35,5 miljonit ehk umbes 14 protsenti elanikkonnast, võib see osutuda ohtlikuks.