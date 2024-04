Tuimus sõrmedes võib olla levinud probleem, näiteks võib kogeda seda siis, kui avaldate närvile survet, ilma, et sellest ise aru saaks. Küllap on igaüks ärganud selle peale, et on oma käe n-ö «ära maganud» ja seetõttu on käsi tuim. Tavaliselt möödub selline seisund kui asendit vahetada.