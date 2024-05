Haiguskartus on varajase suremuse riskitegur

Haiguskartus ehk hüpohondria on vaimne häire, mispuhul inimene usub, et ta põeb rasket või eluohtlikku haigust, kuigi meditsiinilised uuringud seda ei kinnita. Osa sellise häirega inimesi külastavad põhjendamatult sageli raviasutusi, osa neist väldivad seda. Vähe on uuringuid haiguskartusega patsientide prognoosi, sealhulgas suremuse kohta.