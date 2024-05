Kaela murdnuil aitab käsi liikuma saada uudne ravivõte Šveitist

«Ma ei saa kogu paranemist panna elektrilise stimulatsiooni arvele, kuid tunnen, et see on kiirendanud ja soodustatud paranemist,» ütles ta. «Seljaaju vigastuse puhul imesid ei juhtu, kuid kui see seade võimaldab halvatul tõsta käe, et süüa või juua, on see elumuutev.»

Patsientide ravitulemused olid parimad, kui vigastus oli alles üsna hiljutine. Uuringus osalesid patsiendid, kelle õnnetused toimusid üks kuni 34 aastat tagasi ja kes polnud varem üldse paranenud.

Šotimaal Kuninganna Elizabethi ülikooli haigla seljaaju vigastuste innovatsioonikeskuse teadusdirektor Mariel Purcell, kes on Melanied ravinud alates õnnetusest 14 aastat tagasi, ütles, et ta pole varem näinud sellist progressi nii kaua aega pärast vigastuse toimumist.

Tulevikuväljavaated

Šveitsi töörühma loodud süsteemi uusim arendus on esimene katse leida ravi kaelavigastustega inimestele, kellel on halvatud käed. Professor Gregoire Courtine on avaldanud tõendeid, et elektriline stimulatsioon koos füsioteraapiaga võib kahjustatud närve teatud määral taastada.

«Oleme väga lähedal, et tuua patsientideni elumuutev tehnoloogia,» ütles ta BBC Newsile.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) uurib kliinilise uuringu andmeid, et hinnata, kas tehnika on ohutu ja kasu on märkimisväärne. Kui agentuur on rahul, väljastab see meditsiinilise seadme litsentsi tehnoloogiale, mida arendab Onward Medical, et ravida halvatuid Ameerika haiglates.

Kui seade saab USAs loa, taotleb tehnoloogia arendustiim selle kasutamist ka mujal maailmas.