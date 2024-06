AVASTUS Armastatud vitamiin aitab põrmustada vähki

Multidistsiplinaarne uurimisrühm leidis, et melanoomirakkudel on rohkem DNA kahjustusi ja vähem antioksüdantseid kaitsemehhanisme võrreldes normaalsete naharakkudega, vahendab Medical Xpress. Kui melanoomirakke töödeldi vesinikperoksiidi ja C-vitamiiniga, ilmnes neis veelgi rohkem DNA kahjustusi ja esines suurem rakkude suremus. Samal ajal olid normaalsed rakud kaitstud. Lisaks näitas uuring, et C-vitamiin suurendas olemasoleva melanoomiravimi (elesclomol) tõhusust.

«Uuringu tulemused näitavad, et melanoomirakkudel on kõrgem DNA kahjustuste tase kui keratinotsüütidel (epidermise peamine rakutüüp). Me avastasime, et need kahjustused on proportsionaalsed melaniini hulgaga melanotsüütides – mida rohkem melaniini, seda rohkem kahjustusi,» lisas ta. «See ilmneb rakkudes, mis pole isegi päikesevalgusega kokku puutunud, mis viitab, et melaniin rakkudes võib põhjustada kahjustusi melanoomirakkudes.»