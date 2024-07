Tervisekassa toetab nelja raviteekonna parandamist läbi kiirendiprogrammi

«Tervishoid ei tööta üksi ega iseenda jaoks. Raviteekondade arendamine võimaldab kaasata sotsiaalvaldkonda, kohalikke omavalitsusi ja erinevaid tervishoiu tasemeid. Meil on suur rõõm, et Pärnu Haigla projekt dementsuse raviteekonna parendamiseks saab tuge kiirendiprogrammist. Dementsus on kompleksne haigus, mis vajab rohkem tähelepanu, süsteemset tuge ja eestvedajaid, et patsiendid saaksid kõiki neile vajalikke teenuseid õigel ajal ja õiges kohas ning et kõik osapooled oleksid ühtsete põhimõtete järgi teenuste osutamisesse kaasatud. Kiirendiprogramm annab väga hea võimaluse alustada tõhusamat dementsuse raviteekondade loomist ja olemasolevat ressurssi paremini kasutada,» tõdes Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juhataja Teele Orgse.