SEE EI OLE LÄBI! COVID tapab jätkuvalt märkimiseväärselt inimesi

Vaktsineerimise vähenemise oht

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus andis hoiatuse vaktsineerimise vähenemise kohta.

«Vaatamata jätkuvale surmajuhtumite arvule, näitavad andmed, et vaktsineerimise tase on langenud tervishoiutöötajate ja üle 60-aastaste inimeste seas, mis on kaks kõige suuremat riskirühmas olevat gruppi,» ütles ÜRO terviseagentuuri juht pressikonverentsil.