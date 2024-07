Kas ka BIdenil? Kõnes tuleb seda olukorda aina rohkem ette: ajuga on midagi tõsist lahti

Varased märgid Alzheimeri tõvest

Sage raskus õige sõna leidmisel võib viidata ajus toimuvatele muutustele, mis on kooskõlas Alzheimeri tõve varajaste («eelkliiniliste») staadiumitega, enne ilmsemate sümptomite ilmnemist. Toronto Ülikooli hiljutine uuring aga viitab, et just kõnekiirus, mitte sõnade leidmise raskus, on täpsem näitaja eakate inimeste ajutervise kohta.