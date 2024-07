Kindel pauk: taimsed õlid on tervislikumad kui või

Kuigi ollakse üksmeelel, et oliiviõli ja teised taimsed rasvad on tervislikumad kui või, on teadlased nüüd seda kindlalt tõestanud. Nad on kombineerinud mitmeid dieedimuutuste uuringuid ja varasemaid kohortuuringuid, mis kõik näitavad, kuidas see elustiilivalik mõjutab tõsiste haiguste riski.