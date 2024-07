Opiodide epideema lõpetamiseks on vaja uusi aineid – loodus pakubki neid

Ameerika Ühendriikides reklaamiti opioide kunagi laialdaselt meedias ja seetõttu määrati neid sageli ka erinevate kergete häirete raviks. Nakkuskontrolli ja haiguste ennetamise keskuse (Center for Disease Control and Prevention- CDC) andmetel oli aastatel 1999-2021 opioidide üledoosi tõttu Ameerika Ühendriikides ligi 645 000 surmajuhtumit.

Opioidikriis on jõudnud ka Saksamaale. Peamine probleem on tänavauimastid ja eriti sünteetilise opioidi heroiini segamine teiste, odavamate opioididega, näiteks fentanüüliga. Kui 200 milligrammi heroiini on surmav, siis ainult 2 milligrammi fentanüüli võib tappa. 2022. aastal suri Saksamaal opioidide tarbimise tõttu üle 1000 inimese.

Alustame 40 000 loodusliku aine andmebaasist

Valitsused on võtnud meetmeid selle epideemia ohjeldamiseks, kuid opioidisõltuvuse määrad on endiselt kõrged. Inimesed kannatavad äärmise valu all, mis vajab leevendamist. Seetõttu on tungiv vajadus ohutumate valuvaigistite järele. Johannes Gutenbergi Mainzi Ülikooli (JGU) teadlased on nüüd selles suunas edusamme teinud.