Šveitis kavatsetakse kasutusse võtta selline ulmeline enesetapukapsel

Sarco kapsli nõudlus ja tööpõhimõte

«The Last Resorti» tegevjuht Florian Willet avaldas pressikonverentsil, et huvi Sarco kapsli vastu on juba suur ja inimesed on aktiivselt uurimas selle kasutamise võimalusi.

Ta ennustab selle kasutuselevõttu lähitulevikus, iseloomustades protsessi kui rahulikku üleminekut igavesse unne.

Sarco töötab, luues madala hapniku ja madala süsinikdioksiidi sisaldusega keskkonna, kasutades selleks kapsli aluses toodetud lämmastikku. Lämmastiku voog aktiveeritakse kapsli sees oleva nupuga, tagades, et keegi väljastpoolt ei saa protsessi alustada.

Kuid enne Sarco kapsli kasutamist peavad isikud läbima psühhiaatrilise hindamise, et veenduda, et neil on sellise otsuse tegemiseks vajalik vaimne seisund.

See samm tundub olevat oluline, arvestades, et inimesed ei saa viimastel minutitel meelt muuta.

«Kui vajutate seda nuppu, ei ole enam tagasiteed,» selgitas Dr Nitschke.

Juriidilised ja eetilised kaalutlused

«The Last Resorti» nõukogu liige ja advokaat Fiona Stewart selgitas, et kapsli kasutamise miinimumvanus on 50 aastat, kuigi erandeid võidakse teha raskelt haigetele üle 18-aastastele isikutele.

Ta rõhutas, et Sarco ei ole mõeldud surmanuhtluseks ja püüab abistatud enesetappu «demedikaliseerida», kaotades vajaduse arsti kohaloleku järele.

Rahalised ja ühiskondlikud mõjud

Sarco kasutamine on suhteliselt odav, kasutajatel tuleb katta vaid umbes 18 Šveitsi frangi (19 euro) suurune lämmastiku maksumus.

Kuid selle tehnoloogia potentsiaalne mõju ühiskonnale ja küsimused tehnoloogia rolli kohta elu lõpu otsustes on palju keerulisemad ja ulatuslikumad.

Kuigi Sarco kapsel on äratanud huvi mõnede isikute seas, kes tahavad kontrollida oma elu lõpuhetke, on see sütitanud laiemat arutelu abistatud enesetapu eetiliste aspektide üle.