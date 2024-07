Loe, mida kaalulangetusravim su ajuga teeb

Kasu rasvumisest

Semaglutiid kuulub ravimite klassi, mis matkivad looduslikult esinevat GLP-1 hormooni, mis aitab reguleerida meie veresuhkrut ja söögiisu. GLP-1 ravimeid on peaaegu kaks aastakümmet kasutatud II tüüpi diabeedi raviks. Kuid uuemad ravimid nagu semaglutiid ja tirsepatiid on osutunud palju tõhusamaks kaalu langetamisel võrreldes ainult dieedi ja treeninguga. Kliinilistes katsetes on inimesed nende ravimite kasutamise tulemusena kaotanud keskmiselt 15% kuni 20% oma kehakaalust ühe aasta jooksul.

Teadlased on hakanud avastama, et nende ravimite potentsiaal ulatub kaugemale kui ainult rasvumise ja diabeedi ravi. Kliinilised katsed on näidanud, et semaglutiid võib ära hoida südame- ja neeruhaigusi rasvunud inimestel, kes on nendele vastuvõtlikud. Veelgi enam, spekulatiivne uurimus on isegi vihjanud, et GLP-1 ravimid võivad vähendada inimese üldist vähiriski. Ühendkuningriigi National Institute for Health Research (NIHR) Oxford Health Biomedical Research Centeri ja Medical Research Councili teadlased viisid läbi selle viimase uuringu, et uurida semaglutiidi võimalikke mõjusid ajule.