Loe, kuidas hommikusöögi vahele jätmine südant ohustab

«On palju uuringuid, mis näitavad, et inimestel, kes jätavad hommikusöögi vahele, on suurem risk haigestuda südamehaigustesse ja paljudesse muudesse vaevustesse,» lisas ta.

Vähe sellest, on ka tõendeid, mis viitavad sellele, et südameinfarktid tekivad tõenäolisemalt hommikul, kirjutab Medical Xpress .

«Osa sellest on kõrge adrenaliinitase, mis tekib varahommikul. Kui vastate sellele ilma toiduta, ilma kaloriteta, juhtub see, et keha ütleb: «Noh, ilma toiduta võin ma nälga surra, nii et pean tegema midagi lisaks.» Need lisaasjad on põhimõtteliselt adrenaliini tootvad näärmed, mis panevad südame kiiremini tööle.