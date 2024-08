TAI: väheneb ainult rinnapiimatoidul olnud imikute osatähtsus

Ainult rinnapiimatoidul olnud imikute osatähtsus on vähenenud kõikides jälgitavates vanuserühmades ehk ühenädalaste, ühe kuu vanuste, kolmekuuliste ja pooleaastaste seas. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on nii ühe nädala kui ühe elukuu vanuselt vaid rinnapiimatoidul olnud imikute osatähtsus vähenenud 15 protsendipunkti - 2023. aastal oli osatähtsus vastavalt 78 ja 70 protsenti. Kolme elukuu vanuselt on vaid rinnapiimal 10 protsendipunkti ehk 2023. aastal oli nei 57 protsenti beebidest ja kuue elukuu vanuselt pea 26 protsendipunkti ehk 2023. aastal oli neid 16 protsenti inimutest. Kui enne COVID-kriisi olid üksnes rinnapiimaga toitmise näitajad stabiliseerunud, siis peale 2020. aastat on ainult rinnapiimatoidul olnud imikute osatähtsus taas vähenema hakanud.