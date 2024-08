MIS LAHTI? USA-s on lisaks kaneelile ka kakaotoodetes liiga palju mürgist pliid

Toidud, millel on kõrge plii sisaldus, võivad hõlmata loomseid toite, mis suudavad bioakumuleerida raskmetalle (koorikloomad, organiliha) ja toite või taimseid toidulisandeid, mis on kasvatatud saastunud pinnases ja/või imporditud riikidest, kus on vähem regulatsioone (nt Hiina, Nigeeria, India, Egiptus). Kaadmiumi puhul on peamised murekohad samad, lisaks mõned vetikad, eriti Hijiki vetikad.