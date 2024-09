Nende levinud toidulisandite ületarbisega on lihtne haiglaravile sattuda

Teadlased toonitavad ka, et taimsete toodete regulatsioon ei ole nii range kui retseptiravimite puhul. Tihti on märgitud annuste ja tegeliku sisu vahel erinevusi. Lisaks on kliinilised uuringud näidanud, et toidulisandite kasulikkus võrreldes nende võimalike riskidega, eriti suurtes annustes, ei ole kindlalt tõestatud. Ohutu tarbimine sõltub eelkõige ravimite tarvitamisest ja maksaseisundist, mistõttu peaksid annustamissoovitused olema isikupõhised.