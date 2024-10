26 riigi analüüs näitab, et enesetapurisk on kõrgeim just neil päevadel

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel suri 2019. aastal enesetappude tõttu üle 700 000 inimese, mis moodustas ligikaudu 1,3 protsenti surmajuhtumitest, mis on suurem kui malaaria, HIV/AIDSi ja rinnavähi põhjustatud surmajuhtumite arv. Varasemad uuringud on näidanud, et suitsiidirisk erineb nädalapäevade lõikes, kuid suuremate pühade ja enesetapuriski seoste tulemused on ebajärjekindlad ja geograafiliselt piiratud.