Avastati mälestuste mikroskoopilised hoidlad

Dr Benjamin Deneen märkis, et tema meeskond on pikka aega uurinud astrotsüütide ja neuronite vahelist tihedat koostööd, kuid astrotsüütide rolli mälestuste säilitamises ja meenutamises ei olnud varem uuritud. Hiljutises uuringus kasutati hiiri, kel kutsuti esile hirmureaktsiooni. Hiirtel aktiveerusid hirmu esile kutsuvates olukordades c-Fos geeni ekspresseerivad astrotsüüdid, mis suhtlesid tihedalt mälestusi kodeerivate ja meenutamist toetavate neuronitega. Huvitaval kombel said teadlased astrotsüütide aktiveerimisega esile kutsuda mälestuse esilekerkimise ka olukordades, mis polnud hirmutavad.