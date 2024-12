«Pikema Sõpruse Päev» algatuse abil on tervisekontrolli jõudnud üle 20 000 mehe

«Me ei mõõda oma edu pelgalt osalejate arvuga, vaid käitumusliku muutusega,» sõnas kampaania eestvedaja Rain Vääna. «Kui mehed harjuvad juba noorena tervisekontrollis käima, loome aluse pikema ja tervema elu jaoks. On julgustav näha, et igal aastal liitub meie algatusega rohkem mehi, kes hoolivad nii enda kui ka oma lähedaste heaolust.»