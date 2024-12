Punane liha on olnud toidulaual juba inimkonna algusest. See on hea valgu, B-vitamiinide ja mineraalainete, näiteks raua ja tsingi, allikas. Kuid punase liha tarbimine on pikalt seostatud südamehaiguste, vähi ja varajase surmaga. Nüüd on leitud ka seos punase liha ja II tüüpi diabeedi vahel.